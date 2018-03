Quella di Maura Fontana e di Salvatore Traina è una storia iniziata diciannove anni fa. La storia di due persone che non si sono mai conosciute, anche se una vive grazie all’altro. Salvatore era un poliziotto in forze alla questura di Pavia che nel gennaio del 1999 ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. In auto con lui c’era anche suo figlio di sedici anni, che entrò in coma dopo lo schianto. In quelle terribili ore la moglie di Salvatore trovò la forza di prendere la decisione di donare gli organi di suo marito. Ed è qui che entra in scena Maura, una impiegata vicentina affetta da una rara malattia autoimmune che dal 1999 vive grazie al pancreas e a un rene donati dal poliziotto. Grazie agli organi del poliziotto, Maura ha ritrovato la gioia di vivere anche se la malattia la costringe su una sedia a rotelle. Qualche tempo fa la donna ha scritto un post sui social, poi apparso anche su alcuni giornali, per ringraziare il suo donatore. Un post che ha raggiunto i figli e la moglie del poliziotto scomparso diciannove anni fa.

Come racconta la stessa Maura, dopo una serie di emozionanti mail i familiari di Salvatore hanno accettato di incontrarla. Un incontro che ha poi spinto Maura a scrivere un altro post su Facebook per raccontare la sua storia e ringraziare ancora il suo “caro Giò”. “Quando sono entrata – scrive la donna parlando del suo incontro con la moglie e i figli di Salvatore – ho avuto una sensazione stranissima. Mi sono sentita a casa”. “Ancora grazie di questa nostra meravigliosa avventura e la grande bellezza che hai lasciato in eredità a tutti noi. Già, perché non avrei mai immaginato che oltre alla vita – la mia seconda- che con la donazione dei tuoi organi hai reso possibile, tu mi lasciassi in eredità anche i tuoi affetti, la tua famiglia”, si legge ancora nel post su Facebook di Maura Fontana, che riporta anche le lettere ricevute dai figli e la moglie del donatore. “Salvatore Traina era un Agente della Polizia di Stato, di Catania, lavorava nella Questura di Pavia. A lui e alla sua meravigliosa famiglia – che ho finalmente incontrato e conosciuto – devo la mia vita e tutta la gioia che metto in ogni mio giorno per onorare questo dono”, così ancora Maura che chiude il post ricordando però che “non va cercato ossessivamente di sapere chi sono ricevente e donatore”.