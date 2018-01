Chi già possiede una lavastoviglie sa quanto sia importante avere il cestello superiore regolabile in altezza per poter gestire meglio i carichi e il lavaggio delle stoviglie. Un particolare che invece era sfuggito a Mike McLoughlin, un uomo irlandese che attraverso i social ha rivelato di aver scoperto l'utilissima funzione solo dopo dieci anni dall'acquisto dell'elettrodomestico. Come lui stesso ha confessato su twitter, infatti, in tutti questi anni, cioè da quando è andato ad abitare nella nuova casa, ha sempre pensato che la sua lavastoviglie non fosse stata costruita per poter ospitare i suoi piatti più grandi che lui ha sempre dovuto lavare a mano.

"Mi sono trasferito nella nuova casa nel 2008. Era frustrante ogni volta dover constatare che il cestello non era abbastanza alto da poter metterci i miei grandi piatti della cena. Ogni volta dovevo lavarli a mano" ha scritto l'uomo su twitter, aggiungendo: "Lo scorso weekend ho scoperto che il cestello superiore si poteva alzare e i miei piatti potevano entrare tranquillamente. Dieci anni dopo". Un tweet che è diventato subito virale facendo scoprire a McLoughlin che non era il solo. Una valanga di tweet infatti ha confermato che molti non sapevano di questa possibilità e avevano sempre affrontato il problema lavando i piatti a mano.