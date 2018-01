Non sarebbe stato un incendio a uccidere Maria Rosetta Quaiattini, la donna ritrovata senza vita e carbonizzata venerdì nella sua abitazione di Beivars, piccola frazione di Udine. A causare la morte della donna sarebbe stato un taglio netto alla gola che qualcuno le avrebbe provocato in casa prima che la sua abitazione fosse incendiata e il suo corpo carbonizzato. È quanto ipotizza ora la Procura della Repubblica di Udine che indaga sulla morte della donna trovata senza vita in casa sua nella mattinata di venerdì nel capoluogo friulano. I nuovi sviluppi della vicenda in seguito all’esame esterno del corpo da parte del medico legale che ha accertato la presenza del profondo taglio alla gola nella vittima nonostante le condizioni raccapriccianti in cui versava.

I pm ora ipotizzano il reato di omicidio volontario, anche se al momento a carico di ignoti. La vicenda infatti resta ancora tutta da chiarire visto che la vittima, la 71enne Rosa Quaiattini, viene descritta da vicini e conoscenti come una donna semplice, schiva e particolarmente riservata. Del resto il caso era risultato strano sin dal primo momento e per questo gli inquirenti avevano lasciato aperte tutte le possibilità in relazione alla vicenda, non escludendo nessuna ipotesi. Le indagini ora si concentreranno sulle ultime ore di vita della signora e sulla cerchia di conoscenze della donna. Per ricostruite l'accaduto, sono arrivati da Parma anche i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche che hanno analizzato la scena del crimine per poter acquisire anche il più piccolo particolare utile a risolvere il giallo.