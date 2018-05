Era ricoverata in ospedale per problemi di epilessia, ma proprio chi si sarebbe dovuto prendere cura di lei e della sua saluto ha finito per abusarla. E' accaduto in Francia: una dona di 32 anni è stata violentata molto probabilmente da un infermiere di 42 anni, che è stato licenziato e arrestato con l'accusa di stupro. La notizia è riportata da tutti i quotidiani del Paese, a partire da Le Parisien.

La violenza si è consumata all'interno dell'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine di Hauts-de-Seine, a Parigi. Non appena sono venuti a conoscenza del fatto i dirigenti hanno immediatamente preso provvedimenti nei confronti dell'infermiere. La vicenda della donna è ancora più grave se si pensa a come si sia concretizzata. L'infermiere avrebbe agito nottetempo, mentre la sua paziente dormiva. La vittima, sotto effetto di farmaci, lo avrebbe sentito parlare e successivamente percepito le mani dell'uomo nelle sue parti intime.

La mattina successiva al risveglio la paziente sentiva dolore nella parte bassa dell'addome, ricordando vagamente quanto fosse accaduto nel corso della notte ma credendo fosse dipeso da un'allucinazione in seguito all'assunzione di farmaci per la sua cura. La terribile verità è venuta a galla però ben presto: il suo medico infatti le ha confermato come i medicinali che le erano stati somministrati non avessero tra gli effetti collaterali le allucinazioni. A confermarle che quello che aveva vissuto non era stato un brutto incubo è arrivato un sms, da mittente a lei sconosciuto: "Scusa, bella mia". Il numero apparteneva proprio all'infermiere sotto accusa.