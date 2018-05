Quando quella cliente si è presentata da lui raccontandogli di aver smarrito il borsellino proprio nel suo locale, lui non ha recitato la solita parte della persona dispiaciuta senza muovere un dito, anzi l'ha presa come una vera e propria missione e, dopo aver ritrovato l'oggetto che era stato rubato, si è dedicato anche al ladro, arrivando infine ad adottarlo. È la storia di grande generosità e altruismo che vede protagonista Jimmy Gilleece, un barista statunitense di Wrightsville Beach, una città di poche migliaia di abitanti nello stato del North Carolina.

"Era molto dispiaciuta e affranta perché, oltre ai soldi, in una tasca del borsello aveva riposto la sua fede nuziale" ha raccontato infatti l'uomo ai media locali, aggiungendo: "Ho pensato che dovevo aiutarla in tutti i modi e quindi ritrovarlo è diventata la mia missione". L'uomo ha visionato e analizzato personalmente più di tre ore di video da una mezza dozzina di telecamere diverse piazzate nel suo locale fino a trovare il momento in cui il borsello è stato fatto sparire da una panchina fuori dal bar ad opera di un ladro. Da qui a capire chi fosse il ladro il passo è stato breve: si trattava infatti di un ragazzino di 17 anni che da tempo si aggirava come un vagabondo in zona dopo essere stato abbandonato dalla madre.

Dopo aver risolto il mistero, però, Jimmy ha sentito ancora il bisogno di fare di più e, visto che il ragazzino gli aveva confessato di aver gettato il borsello in un canale vicino dopo aver preso i soldi, ha ingaggiato due sub e infine ha ritrovato l'anello della donna. A questo punto si è dedicato al ladro: ha deciso di ospitarlo in casa sua con la compagna e i loro figli, dandogli anche una mano a trovare un lavoro. "Posso dire che non era un criminale, era solo una persona bisognosa di aiuto" ha spiegato il barista. "Non avrei potuto essere più fortunato, la maggior parte delle persone avrebbe dato il filmato alla polizia e invece lui ha scelto di aiutarmi: mi ha reso parte della sua famiglia" ha dichiarato il 17enne .