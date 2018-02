Tammy Karin, fotografa dell'agenzia Little Leapling, alcuni mesi fa ha immortalato il momento esatto in cui una donna incinta è stata costretta a partorire sul corridoio di un ospedale. Le immagini risalgono al luglio del 2017 e sono state scattate negli Stati Uniti, ma pubblicate solo qualche giorno fa. Protagonista della storia Jessica Wright Hogan, una donna con cinque figli e in attesa del sesto che si era recata in ospedale perché aveva avvertito le prime contrazioni. La situazione sembrava tranquilla, ma improvvisamente le si sono rotte le acque e non ha fatto in tempo neppure ad avvicinarsi alla sala parto.

"In realtà – ha spiegato la donna, intervistata da numerosi quotidiani – dopo essere stata visitata da un medico pochi giorni prima ero stata rassicurata che non avrei dato al mondo mio figlio a stretto giro. Così io e mio marito abbiamo temporeggiato un po', poi siamo tornati a casa senza preoccuparci, sicuri che avremmo dovuto attendere ancora a lungo prima di dare al mondo nostro figlio". Jessica ha trascorso alcuni giorni serenamente e si è anche concessa una nuotata in piscina, al termine della quale ha però avvertito delle fitte lancinanti. A quel punto ha capito che stava per partorire, ha chiamato suo marito e gli ha gridato: "Sbrighiamoci ad andare in ospedale o sarò costretta a partorire in casa". L'uomo ha caricato sua moglie in macchina e l'ha accompagnata all'ospedale: la donna è riuscita ad arrivare con le sue gambe fino al corridoio, ma poi non ce l'ha più fatta a trattenere il bimbo che aveva in grembo. Così si è distesa ed ha partorito.