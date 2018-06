Una soldatessa dell'Esercito Italiano ha riportato gravi ferite durante un’attività di esercitazione a fuoco con mortai nel poligono militare di Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino

Si tratta di un militare effettivo al 187esima reggimento paracadutisti della Folgore. L’esercitazione era da tempo stata programmata ed era propedeutica all’impiego sul campo di battaglia. La soldatessa è stata immediatamente soccorsa dal personale militare sanitario presente sul posto e successivamente, non appena stabilizzata, trasferita con un elicottero all’ospedale civile “Le Torrette” di Ancona. L’Esercito ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il sostegno necessario alla famiglia del militare e accertare le cause dell’incidente. Al momento non sono state rese note le generalità della soldatessa.

L'Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha spiegato che "era in atto un’esercitazione a fuoco con mortai, regolarmente programmata e propedeutica all’impiego operativo, un militare dell’Esercito effettivo al 187° reggimento Paracadutisti “Folgore” è rimasto gravemente ferito. Il personale militare sanitario presente sul posto, dopo aver stabilizzato la paziente, ha chiamato immediatamente i soccorsi del 118 che hanno provveduto al trasporto in elicottero presso l’Ospedale Civile Torrette di Ancona". La vittima dell'incidente sarebbe una soldatessa di 27 anni della provincia di Lucca, che nell'esplosione avrebbe riportato gravi traumi facciali. Alla soldatessa e alla sua famglia ha espresso vicinanza anche Elisabetta Trenta, neo ministro della Difesa.