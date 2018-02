Soares Andrea Martinez, 46 anni, è stata arrestata in flagranza di reato mentre praticava sesso orale a un ragazzino di 13 anni: i due erano nell'auto della donna, che lavora come impiegata di banca nel Morro do Moreno, in Brasile. La 46enne si era appartata nel giardino di una villa ma il vigilante ha notato qualcosa di decisamente strano dai monitor collegati alle telecamere di videosorveglianza, così ha deciso di intervenire. "L'automobile era ferma e nel giardino della villa. Poiché questo posto ha una lunga storia di furti subiti, ho deciso di andare a verificare chi ci fosse all'interno. Quando sono arrivato ho visto una donna e un ragazzino completamente nudi, li ho fatti scendere. Il bambino ha iniziato a piangere disperatamente mentre la signora Martinez ha cercato di giustificarsi, poi ha ammesso quello che stava facendo e ha detto che avrebbe sicuramente pagato per gli errori che stava commettendo".

Secondo la polizia la donna ha avvicinato il 13enne nei pressi della spiaggia e gli ha detto che avrebbe voluto caricarlo in auto e accompagnarlo in un posto. Non è ancora noto se la donna abbia fatto prostituire il giovanissimo pagandolo, ma quel che è certo è che la 46enne subirà un processo al termine del quale una condanna appare come la sentenza più scontata.