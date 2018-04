Ci sono legami che neppure la morte riesce a spezzare e che sono talmente forti da durare per sempre. E ci sono storie incredibili, come quella che stiamo per raccontarvi: Chris, un uomo inglese, sta continuando a ricevere lettere ogni anno nel giorno del suo compleanno da Kate, scomparsa a 34 anni a causa di una grave malattia. L'ultimo biglietto Chris l'ha ricevuto per i suoi 40 anni: "Al mio caro Humpty Dumpty per i tuoi ormai 40. Hai già perso tutti i capelli?!? Ti amo e lo farò per sempre". L'uomo ha pubblicato la foto del messaggio sul suo profilo Twitter e scritto: "Un biglietto di compleanno così emozionante da aprire… dalla mia bellissima moglie Kate Granger. Lei è sempre con me, mi manca tantissimo. Spero che tu sia fiera di me lassù nel cielo".

Come è possibile che ciò avvenga? Semplice: Kate nel periodo in cui è stata malata ha scritto 27 lettere: una per ogni compleanno del marito, fino a 65 anni: "Riceverle ha reso la sua scomparsa un pochino più facile da affrontare", ha raccontato Chris al Daily Mail. "Le ha scritte nei due anni prima della sua morte", ha aggiunto. La donna era un medico, ha scoperto di avere una grave malattia nel 2011 durante una vacanza in California ed è deceduta due anni fa. Prima di morire però ha pensato a tutto. "Sotto al letto c'era una scatola che potevo aprire solo dopo la sua morte: c'era una lettera in cui pianificava il suo funerale. Poi mi ha fatto arrivare un'altra lettera una settimana dopo la sua scomparsa".

Nel lungo periodo in cui è stata malata Kate ha anche progettato la campagna #hellomynameis, iniziativa il cui obiettivo è ricordare ai medici di salutare i malati che hanno in cura e presentarsi a loro. "Credo fermamente che non sia solo una cortesia, ma è qualcosa di molto più profondo. Presentarsi significa creare un legame tra una persona che sta soffrendo ed è vulnerabile e un'altra che spera di aiutarla", ha spiegato Kate stessa sulla pagina dell'iniziativa.