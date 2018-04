Alla vista di quella donna legata mani e piedi che si intravedeva dalla finestra mentre due uomini si muovevano attorno a lei, i vicini avevano pensato subito ad un caso di abusi e violenze domestiche. Inevitabile la chiamata di emergenza alla polizia che è subito intervenuta facendo irruzione nell'abitazione. Solo così però si è scoperto che non c'era alcuna violenza in atto ma si trattava solo di un lezione di bondage in corso nella casa. Come raccontano i giornali locali, è quanto accaduto nelle scorse ore in un appartamento nella città di Neustadt, nella parte sud-occidentale della Germania. L'allarme è scattato nella serata mercoledì, introno alle 22, quando la polizia locale ha ricevuto la chiamata di emergenza da parte di un vicino preoccupato che ha chiamato per riferire che dalla finestra delle scale del suo palazzo vedeva due uomini che stavano abusando di una donna seminuda in un appartamento vicino.

Quando gli agenti armati sono arrivato sul posto, hanno trovato effettivamente la donna seminuda e legata ma hanno scoperto che non c'era nulla di violento e tutto avveniva con il suo consenso e senza maltrattamenti. In casa infatti c'era un tranquillo inquilino che si è scoperto essere un insegnante di Shibari giapponese pronto a istruire una coppia sulle basi della disciplina che consiste nel legare una persona in un contesto erotico, La polizia in un nota ha spiegato che "la coppia stava bene ed era buon umore" e che i due, interrogati sui fatti, si sono persino offerti di far partecipare gli agenti alla lezione del maestro. Un invito che i poliziotti ovviamente hanno gentilmente rifiutato prima di andare via senza nessuna accusa né ulteriori indagini sul caso.