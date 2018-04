Un grave incidente si è verificati ieri mattina intorno alle 5 a Belluno: una donna incinta alla guida della sua auto si è imbattuta in un capriolo in mezzo alla strada e, dopo averlo colpito, è andata a sbattere contro la siepe di una casa. A causa dei traumi riportati, la gestante ha perso il bimbo che aveva in grembo. Stando a quanto riportato da Bellunopress.it, l'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 lungo la strada statale 50 che collega Belluno a Ponte nelle Alpi. La automobilista, che era alla guida di una Peugeot, è finita fuori strada all'altezza della località Andreane nel tentativo, non riuscitoi, di evitare l'animale comparso all'improvviso in mezzo alla carreggiata.

La donna, di Ponte delle Alpi, ha terminato la sua "corsa" contro la siepe di una casa. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, i vigili del fuoco di Belluno e i carabinieri. Dopo essere stata soccorsa sul posto, la donna è stata trasportata all’Ospedale ‘San Martino' di Belluno: a causa dei politraumi la gravidanza si è interrotta al quinto mese, mentre la prognosi è di venti giorni.