Quando l'hanno beccata in strada ad un posto di blocco scoprendo che aveva l’auto non revisionata, le hanno fatto una multa come prevede la legge ma, constatato, che la donna era in grosse difficoltà economiche, hanno deciso di pagare loro stessi la sanzione. È accaduto a Massarosa, in provincia di Lucca, dove gli agenti della locale polizia municipale hanno deciso di dare una mano alla donna facendo una colletta tra di loro e pagando i 169 euro di contravvenzione previsti, ridotti a 118 per la riduzione prevista. La storia, come racconta il quotidiano locale Il Tirreno, risale ad alcun giorni fa e ha visto i coinvolgimento dell’intero corpo della polizia municipale.

L’automobilista per sua sfortuna era stata beccata dal cosiddetto targa system, il meccanismo che attraverso la targa della macchina permette di verificare se una vettura è in regola sia con l’assicurazione che con la revisione. I vigili urbani che stavano pattugliando la zona sulla Sarzanese non hanno potuto fare altro che fermarla e sanzionarla nonostante conoscessero bene la signora al volante e le sue difficoltà economiche. Una volta rientrati al comando, però, ne hanno parlato coi colleghi e tutti insieme hanno deciso di fare una colletta a cui tutti hanno aderito permettendo nel giro di poche ore di pagare la multa al posto della signora. Per lei purtroppo resta il sequestro della vettura fino a quando la macchina non supera la revisione