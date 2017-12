Juanita Fitzgerald, una donna di 93 anni di Lake, in Florida, è stata arrestata per essersi rifiutata di lasciare la casa di riposo in cui era ospite e nella quale da tempo non riusciva più a pagare l'affitto. La donna è stata ammanettata da un gruppo di agenti con modalità che hanno fortemente indignato l'opinione pubblica statunitense. I gestori della Franklin House avevano chiamato le forze dell'ordine lunedì scorso: i poliziotti avevano tentato di convincere l'anziana ad andarsene autonomamente, ma di fronte al suo rifiuto non ci hanno pensato su due volte prima di usare la forza.

Tutt'altro che arrendevole, la donna alla vista degli agenti: "Non me ne andrò da qui, a meno che non vogliate portarmi fuori prendendomi di peso". A quel punto, seppur con non poco imbarazzo, i poliziotti hanno afferrato la 93enne e l'hanno trascinata all'esterno della struttura. Chiamati a spiegare le ragioni di quell'intervento così duro, i portavoce della polizia hanno maldestramente tentato di giustificarsi sostenendo che Juanita Fitzgerald aveva smesso di pagare la retta mensile e che di conseguenza la sua stanza avrebbe dovuto essere attribuita a un'altra anziana.