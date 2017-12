Mary Horomanski, una donna di 58 anni di Erie, in Pennsylvania (Stati Uniti), si è vista recapitare per errore una bolletta dell'energia da ben 284 miliardi di dollari. La donna, che alla lettura dell'importo da pagare ha rischiato di svenire, ha inviato la foto del conto stratosferico al figlio, il quale ha chiamato la compagnia elettrica scoprendo quello che, evidentemente, non poteva che essere un errore: la bolletta, infatti, era da 284 dollari. "Avevamo installato le luci di Natale – ha scherzato poi la 58enne – ma quella cifra era comunque un po' troppo alta".

In realtà l'importo della bolletta non lasciava spazio a dubbi e anche la signora Horomanski ha capito fin da subito che non poteva che trattarsi di un errore. Al "Washington Post" la 58enne ha raccontato: "Ho aperto la busta ed ecco lì la cifra monster". Pensando di non aver letto bene ha iniziato a contare le cifra e le virgole: "Centinaia, migliaia, milioni, miliardi… Si può contare fino a numeri così alti?" si è chiesta tra se e se mentre si toglieva e si rimetteva gli occhiali.

Superato lo shock iniziale Horomanski ha fotografato la bolletta e con l'aiuto di suo figlio inviato l'immagine alla Penelec, la compagnia elettrica che l'aveva emessa. La risposta non si è fatta attendere: si è trattato di un errore nella compilazione del documento. La somma dovuta era di appena 284,46 dollari. Con la cifra che le veniva contestata dalla compagnia elettrica, la signora Horomanski avrebbe potuto rilevare una azienda grande come Netflix oppure acquistare una flotta da oltre 700 Boeing 747, cancellare il complessivo debito pubblico di paesi come Venezuela, Nigeria, Peru e Islanda.