Una donna indiana è stata picchiata e frustata in pubblico dal marito con l'accusa di adulterio. E' accaduto in Uttar Pradesh, India, e stando a quanto rivelano i media locali la punizione sarebbe stata autorizzata direttamente dal capo villaggio al termine di un "processo sommario". La donna è stata sottoposta alla terribile punizione – ben 100 frustate – lo scorso 10 marzo: dopo aver sospettato il tradimento, il marito si era messo sulle sue tracce e l'aveva trovata in un villaggio vicino. A quel punto l'ha riportata forzatamente nella piccola città rurale di Launga, l'ha legata a un albero e dopo aver atteso il verdetto dei "capi" villaggio l'ha frustata davanti a decine di persone, che hanno assistito alla scena senza muovere un dito. La pratica, infatti, è severamente vietata dalla legge indiana: la polizia, tuttavia, è intervenuta solo dopo diversi giorni.

"Abbiamo arrestato il marito della donna – ha dichiarato il sovrintendente di polizia Praveen Ranjan Singh – poi abbiamo posto sotto accusa anche il capo villaggio e suo figlio, che dopo aver autorizzato il linciaggio hanno diffuso il video sui social network. L'avevano fatto per dare una lezione alle altre donna e mostrare che cosa sarebbe accaduto loro se avessero tradito i compagni". Il video, in effetti, è decisamente forte: è stato girato con un telefono cellulare e mostra la donna legata con le mani al ramo di un albero, quindi ripetutamente colpita doprattutto alle gambe dal marito, con una cintura. A ogni colpo è possibile sentire le grida di dolore della vittima: alla scena hanno assistito decine di persone, in larga parte uomini; nessuno di loro, pur sapendo che quello che stava accadendo era del tutto illegale, ha aiutato la vittima né chiamato la polizia".