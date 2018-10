Con un comunicato lanciato sul proprio sito, l'Aifa , l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto l'immediato blocco e il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale di diversi lotti di medicinali plasmaderivati prodotti dalla ditta Kedrion SpA sita in Castelvecchio Pascoli (Lucca), in località Ai Conti. Lo stop, arrivato per motivi esclusivamente precauzionali, riguarda una serie di 26 lotti provenienti da pool di plasma in cui sono confluite le donazioni di un donatore di sangue con sospetta Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile. L'allerta, a tutela della salute pubblica, infatti è scattata a seguito di informazione relativa ad una notifica post donazione, arrivata dal Servizio Trasfusionale CLV di Cremona, relativa ad un donatore per il quale è stata sospettata una “forma probabile di malattia di Creutzfeldt-Jakob".

Per accertare i sospetti, escludendo la “MCJ variante” (cioè il cosiddetto Morbo della mucca pazza), sarà necessario attendere l’esito di ulteriori analisi. In via precauzionale quindi è scattato lo stop volto a ridurre ogni rischio, anche solo ipotetico, per la salute dei pazienti. Le confezioni di plasmaderivati appartenenti ai lotti oggetto del divieto di utilizzo devono essere accantonate, in attesa di ulteriori indagini che potranno confermare lo stop o eliminarlo. come evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei plasmaderivati in oggetto dovrà assicurare l'immediata comunicazione del divieto di utilizzo a tutti i destinatari dei lotti in questione nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla ricezione del provvedimento ministeriale

La stessa Aifa sottolinea però che il ritiro "non deve generare timore nei pazienti ma, semmai, rafforzare la certezza che vengono adottate tutte le misure atte a garantire e sorvegliare la sicurezza dei farmaci". I pazienti che hanno bisogno di questo tipo di farmaci sono invitati a rivolgersi al proprio medico specialista che non avrà alcuna difficoltà a prescrivere delle altre confezioni in sostituzione di quelle oggetto del provvedimento cautelativo adottato da AIFA.

L'elenco dei farmaci Plasmaderivati sottoposti al divieto di utilizzo: ALBITAL 200 G/L 50 ML 172078 09/2020 Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 179237 11/2020 Lombardia, Piemonte,Sardegna; VENITAL 50 G/L 100 ML 189201 12/2020 Lombardia, Piemonte; ALBITAL 200 G/L 50 ML 172010 01/2020 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 178820 03/2020 Piemonte, Lombardia,Sardegna; VENITAL 50 G/L 100 ML 178822 03/2020 Piemonte, Lombardia, Sardegna; VENITAL 50 G/L 100 ML 179212 03/2020 Piemonte, Lombardia,Sardegna – 4 pezzi rotti; KLOTT 1000 UI/10 ML 491755 05/2020 Lazio; ALBITAL 200 G/L 50 ML 172005 01/2020 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 178811 02/2020 Piemonte, Sardegna, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 178812 02/2020 Piemonte, Lombardia; ALBITAL 200 G/L 50 ML 162061 07/2019 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 168828 08/2019 Piemonte, Sardegna, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 169242 09/2019 Piemonte, Sardegna,Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 169241 09/2019 Piemonte, Sardegna,Lombardia; ATKED 1000 UI/20 ML 731623 05/2019 Lazio; ALBITAL 200 G/L 50 ML 162036 04/2019 Piemonte, Sardegna,Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 169227 06/2019 Piemonte, Sardegna, Lombardia; VENITAL 50 G/L 200 ML 169302 05/2019 Piemonte, Sardegna, Lombardia; KLOTT 1000 UI/10 ML 491698 09/2019 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 200 ML 158901 09/2018 Piemonte, Sardegna,Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 159257 11/2018 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 159247 09/2018 Piemonte, Lombardia; KLOTT 1000 UI/10 ML 491652 06/2019 Piemonte, Lombardia; KLOTT 1000 UI/10 ML 491610 31/01/19 Piemonte, Lombardia,Sardegna; e KLOTT 1000 UI/10 ML 491566 10/2018 Piemonte, Lombardia.