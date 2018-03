"Far tacere i giovani è una tentazione sempre esistita, anestetizzarli e addormentarli, perché non facciano rumore. Cari giovani, sta a voi la decisione". Papa Francesco si rivolge soprattutto alle nuove generazioni nel corso della celebrazione eucaristica tenutasi questa mattina in una piazza San Pietro gremita di fedeli in occasione della Domenica delle Palme, che apre la settimana santa in vista della Pasqua. "Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi – ha detto il Pontefice -. Ma se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace, vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre".

Prima dell'inizio dell'Angelus, ha anche ricevuto da un gruppo di ragazzi, molto numerosi in piazza in occasione della ricorrenza diocesana della XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù, il documento elaborato dai giovani in vista del Sinodo di ottobre dedicato proprio alle nuove generazioni e al loro rapporto con la fede. Salutandoli e prestandosi alle foto con loro, alla fine ha scherzato: "Avete visto? Oggi non si può concepire un giovane senza fare il selfie… ma sono stati bravi".

Ma Bergoglio ha voluto anche dire qualcosa in merito agli "intrighi e calunnie che portano a condannare gli altri senza scrupoli": "Crocifiggilo! – ha continuato – non è un grido spontaneo, ma montato, costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze false. E' la voce di chi manipola la realtà e crea una versione a proprio vantaggio e non ha problemi a ‘incastrare' altri per cavarsela. Il grido di chi non ha scrupoli a cercare i mezzi per rafforzare se stesso e mettere a tacere le voci dissonanti".