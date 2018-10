Due anni fa la storia della dottoressa spagnola Lina Alvarez aveva fatto molto discutere in Spagna e non solo. Lina aveva 62 anni quando ha partorito il suo terzo figlio, una bambina a cui ha dato il suo stesso nome. Nonostante l’età avanzata desiderava fortemente diventare di nuovo mamma – il medico spagnolo aveva già due figli di 29 e 10 anni – e per questo aveva fatto ricorso all’inseminazione artificiale. E a quanto pare, per riuscire a diventare di nuovo mamma, Alvarez avrebbe mentito ai medici riguardo la sua età. È lei stessa ad aver spiegato quanto accaduto al tabloid britannico Mirror. Ai medici la donna avrebbe raccontato di avere 50 anni invece di 62 e così sarebbe riuscita a ottenere il trattamento e diventare di nuovo mamma.

Il ginecologo avrebbe scoperto la sua vera età dai giornali – “Il ginecologo – ha raccontato ora la spagnola – ha scoperto la mia vera età solo in seguito, dai giornali”. Al tabloid Lina, che ora ha 64 anni e abita nella città spagnola di Lugo, ha spiegato di aver cercato per dieci anni qualcuno che la rendesse nuovamente madre e di non esserci riuscita finché non ha mentito sulla sua vera età. Ha anche ammesso che gli ultimi due anni, da quando è nata la sua Lina, sono stati i più belli della sua vita. La piccola – ha detto ancora – è una bambina felice e sana, che riceve tutto l'amore e le cure di cui ha bisogno. Lina Alvarez ha anche detto di sentirsi una “pioniera” perché sarebbero tante le donne che desiderano diventare madri ma i medici non danno loro questa gioia a causa della loro età. “Solo la natura può mettere dei limiti, non i ginecologi”, aveva già detto al momento della nascita della sua bambina la neo-mamma emozionata.