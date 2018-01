È diventata mamma a 56 anni. Un fatto sicuramente raro, reso ancora più sorprendente dal fatto che la bimba è venuta al mondo, a dicembre all’ospedale dell’Angelo di Mestre, con un parto naturale dopo una gravidanza avvenuta senza procreazione assistita. La donna, di origini meridionali, già madre di altre due figlie, di 34 da una precedente relazione, e 28 anni, risiede a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Il compagno della donna, padre della bambina, è un sudamericano più giovane della compagna di 17 anni, ma residente ancora a Cervignano del Friuli. La piccola Beatriz, nata di tre chili abbondanti, è in piena di salute, come confermato dall’equipe del ginecologo Paolo Scantamburlo che non nasconde il proprio stupore per il lieto evento – “eccezionale. È una nascita da record, di più, un autentico miracolo”, dice alla Tribuna di Treviso – ma soprattutto soddisfatto che tutto sia andato per il meglio sia per la madre, che per la neonata, che non ha avuto bisogno poi di particolari assistenze.

Anche la gestazione è filata liscia, senza particolari intoppi. Ovviamente non sono mancati i controlli, anche perché una gravidanza a 56 anni non è cosa da prendere sottogamba. La donna credeva di essere da tempo in menopausa, è invece 9 mesi è arrivata la sorprendente e felicissima notizia per la coppia, le figlie e tutti i loro parenti che ora si coccolano la piccola Beatriz. Da parte sua, la neo mamma ha fatto capire a tutti di essere pronta e felicissima di accogliere la sfida.