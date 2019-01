Già dalla partenza aveva iniziato a dare fastidio a bordo del velivolo ma nonostante i ripetuti richiami degli operatori di volo, aveva continuato a molestare gli altri. Per questo un passeggero di un volo di linea partito da Bangkok alla fine è stato bloccato e legato mani e piedi dagli altri passeggeri e così è rimasto fino all'arrivo in Russia, circa quatto ore dopo. Gli altri passeggeri hanno deciso di prendere i mano la situazione quando hanno capito che gli assistenti di volo non erano in grado di fermarlo in alcun modo e che questo avrebbe comportato un ritardo enorme del volo. Il pilota infatti aveva chiarito che era pronto a fare un atterraggio di emergenza per farlo sbarcare dopo che il violento passeggero aveva attaccato le persone intorno a lui.

A questo punto alcuni dei 150 passeggeri hanno deciso di intervenire: prima lo hanno bloccato, poi gli hanno legato mani e piedi con del nastro adesivo e delle cinte, incaprettandolo, infine lo hanno disteso a pancia in giù sul pavimento dove è rimasto fino all'atterraggio a Novosibirsk . Un passeggero maschio "ha colpito più volte il molestatore e con l'aiuto di altri turisti lo ha legato", ha detto un portavoce del ministero degli Interni russo, aggiungendo che "i testimoni hanno confermato che il capitano aveva avvertito i passeggeri che avrebbero dovuto sbarcare in Cina o in Mongolia a causa di questo teppista". Sempre secondo i testimoni, il passeggero aveva bevuto molto e aveva iniziato ad assumere "un comportamento offensivo e minaccioso" per almeno tre ore prima di essere fermato per le restanti quattro. Per tutto il tempo è stato assistito da un medico che era a bordo. Dopo l'atterraggio l'uomo è stato portato via dalla polizia.