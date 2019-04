Un curioso caso di furto arriva dalla Germania, dove un uomo disoccupato è stato denunciato dal celebre pittore Gerhard Richter che l'ha accusato di avergli rubato dei disegni che lui, ritenendoli di scarso valore artistico, aveva gettato nella spazzatura. Il disoccupato invece aveva pensato che avessero un valore e quindi li aveva presi rovistando nell'immondizia, dove erano stati gettati. Ebbene, secondo un giudice si è trattato di un furto in piena regola; per questo ha condannato l'uomo a pagare una multa di 3mila euro. A nulla sono valse le motivazioni fornite dall’imputato, che ha parlato di una “buona azione” dal momento che un colpo di vento aveva scoperchiato il cassonetto riservato alla carta facendo volare gli schizzi di Richter.

Il processo al disoccupato ha avuto una grande eco in Germania soprattutto – spiega il Corriere – per la questione di principio che il pittore aveva posto: può ancora valere il diritto di proprietà esclusivo una volta che ci si è disfatti di qualcosa gettandola tra i rifiuti? Secondo il giudice l'imputato non ha ottenuto "per caso" gli schizzi di Richter; conosceva infatti benissimo il luogo in cui viveva il pittore e a sua moglie aveva anche proposto delle sue opere giovanili, che tuttavia erano state scartate. L'uomo ha quindi trovato i disegni dell'artista nella spazzatura e ha tentato di venderli a una casa d’aste sostenendo di averli ricevuti da un pittore omaggiato dallo stesso Richter. Dopo aver fatto le necessarie verifiche la casa d’aste ha stabilito che si trattava effettivamente di disegni autentici, con un valore di circa 60mila euro. Peccato che però si trattava di opere che l'artista aveva scartato e che in nessun modo avrebbe voluto immettere sul mercato.