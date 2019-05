Le Regioni del Meridione e le Isole si confermano nel 2018 ‘maglia nera’ in Europa per l'occupazione dei giovani e delle donne ma anche per la difficoltà di trovare un lavoro. Lo si evince dai dati di Eurostat: tra il nostro Mezzogiorno (594.000) e le Isole (312.000) i disoccupati da oltre un anno sono oltre 900.000, una cifra ben superiore a quella dell'intera Germania (600.000) nella quale però vivono 82 milioni di persone a fronte dei 20,6 residenti al Sud. Soltanto in Campania (286.000) e Calabria (105.000) ci sono più disoccupati di lungo corso che nel Regno Unito (352.000).

I dati dell'Eurostat sulla disoccupazione

Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat i disoccupati di lunga durata nel 2018 in Italia sono diminuiti fissandosi a 1,6 milioni di unità (-81.600) ma sono il numero più elevato tra le 28 d’Europa. Nel Vecchio Continente nel 2018 c'erano 7,3 milioni di disoccupati di lunga durata con un calo di oltre 1,1 milioni rispetto al 2017 ma ancora a un livello superiore di circa un milione rispetto al 2008. In Italia la disoccupazione di lunga durata seppure in calo rispetto al 2017 è più che raddoppiata rispetto al 2008 quando erano senza lavoro da oltre 12 mesi solo 752.000 persone.

Occupazione femminile, altro dato negativo

Per il Sud Italia non è questo l'unico tasto dolente che viene fuori dalle rilevazioni dell’Eurostat. Nonostante infatti l'occupazione femminile in Italia sia cresciuta (era al 49,5% nel 2018 dal 48,9% del 2017) si allarga ancora il divario con il tasso medio di occupazione femminile in Europa (63,3%, dal 62,4% del 2017). Dopo la Mayotte, regione d'oltremare francese, ci sono quattro regioni italiane agli ultimi posti con la Sicilia che scende dal 29,2% del 2017 al 29,1%. Lavora poco più di una donna su quattro tra i 15 e i 64 anni a fronte del 62,7% in Emilia Romagna e il 72,1% in Germania. Ha un'occupazione inferiore al 30% anche la Campania seguita da Calabria e Puglia.