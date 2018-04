Una piccola Disneyland a una manciata di chilometri da Palermo, potenzialmente aperta tutto l'anno, o quasi. E' un progetto, o forse meglio definirlo un sogno, di vecchia data di alcuni amministratori regionali siciliani che tra pochi giorni apriranno un tavolo di trattativa con Walt Disney Company a cui prenderà parte d'assessore all'Economia Gaetano Armao. Il parco divertimenti, di cui non si conosce ancora la superficie né altre informazioni più dettagliate, potrebbe sorgere a Termini Imerese. Armao ha commentato, riferendosi al vertice con Disney: "Diremo loro che la Sicilia è disponibile e aperta agli investimenti. Stiamo tentando di riaprire il dialogo interrotto qualche anno fa". Ha fatto eco all'assessore il sindaco di Termini, Francesco Giunta: "La nostra città adesso torna a sperare – ha detto -. Non possiamo che essere felicissimi per la notizia della possibile realizzazione di un Parco Disney".

La possibilità di realizzare un parco Disney in Sicilia si era affacciata per la prima volta nel 2013, quando i vertici del colosso statunitense presero i primi contatti con la Regione Sicilia. L'ipotesi poi si arenò per ragioni mai del tutto chiarite, finendo per quasi cinque anni nel "dimenticatoio". Il Movimento Cinque Stelle allora denunciò il mancato coinvolgimento dei cittadini nella decisione di rifiutare l'opera e sempre i pentastellati il mese scorso hanno ricontattato il vice presidente di Disney Media Jay Visconti, manifestando la propria disponibilità a svolgere il ruolo di intermediazione con la Regione nel caso in cui il colosso mondiale dell’intrattenimento per famiglie avesse confermato l'intenzione di investire in Sicilia. "Lo scorso 20 febbraio, a due mesi dall’insediamento dell’Ars, anticipando le mosse del Governo regionale, abbiamo scritto a Disney media invitandoli a rivalutare un progetto che nel 2013 era stato ipotizzato per Termini Imerese – hanno dichiarato i deputati del M5s Zito e Sunseri – Nel 2014, durante la campagna elettorale per le amministrative avevamo appreso l’interesse di Disney a investire in Sicilia, ma Crocetta non è stato in grado di avviare una seria interlocuzione, provocandone la fuga".

Come detto i dettagli dell'iniziativa non sono ancora noti e verranno discussi in via preliminare solo a inizio maggio: si sa per il momento che il costo dell'opera potrebbe attestarsi sui 750 milioni di euro e che si tratterebbe del primo parco divertimenti ufficiale della Disney in Italia, oltre che del secondo in Europa dopo Disneyland Parigi.