Riparte DiscoverEU, l'iniziativa dell'Unione Europea che lo scorso anno ha permesso a circa 30.000 ragazzi comunitari di viaggiare gratuitamente in treno attraverso il vecchio continente. Quest'anno i biglietti Interrail in regalo saranno 20.000, per ottenerli bisogna inviare la propria candidatura sul sito dell'iniziativa entro il 16 maggio. Chi sarà selezionato potrà viaggiare per un periodo variabile tra 1 e 30 giorni dal 1 agosto 2019 al 31 gennaio 2020. Inoltre, come specifica il bando, non viene escluso chi ha una disabilità o un problema di salute che complichi il viaggio, ma sono previste condizioni speciali per consentire a tutti di partecipare. I giovani italiani si contenderanno 2.361 pass, secondo la suddivisione che viene fatta in base alla popolazione dei singoli Stati. Poi ci sarà un'altra tornata di candidature che dovrebbe partire in autunno. Si può organizzare un programma di viaggio anche con i propri amici, purché i gruppi non siano maggiori di 5 persone. Altrimenti ci si può organizzare tra ragazzi, non per forza della stessa nazione, ma con interessi di viaggio comuni, attraverso il gruppo Facebook messo a disposizione dall'iniziativa. Tutti i vincitori diventeranno "ambasciatori DiscoverEU" e saranno invitati a raccontare i propri viaggi e le proprie esperienze "tramite i social media, ad esempio Instagram, Facebook o Twitter, utilizzando l'hashtag #DiscoverEU", per diffondere ed "esplorare l'identità europea".

Chi può partecipare a DiscoverEu

I criteri per essere ammessi all'iniziativa sono diversi: innanzitutto occorre essere nati tra il 2 luglio 2000 e il 1 luglio 2001 e avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, inserendo il numero di carta di identità o passaporto nella domanda online. Poi i candidati dovranno specificare il numero di persone con cui intendono viaggiare, se da soli o in un gruppo di massimo 5 persone. Dopodiché tutti gli aspiranti ambasciatori dovranno "fornire ulteriori informazioni sui loro progetti di viaggio" e ad ognuno di loro sarà fornito un codice personale identificativo, attraverso il quale ci si potrà riunire in gruppo anche in un momento successivo. A questo punto tutti i candidati solitari dovranno "rispondere correttamente alle 5 domande a risposta multipla del quiz e alla domanda di spareggio", mentre per i gruppi risponderà solo quello indicato come capogruppo. Tra il 6 e il 20 giugno 2019 a tutti i partecipanti verrà comunicato tramite e-mail il risultato finale e, quindi, se avranno vinto o no il viaggio per scoprire l'Europa.