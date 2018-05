Il missile antiaereo Buk che nel 2014 nei cieli dell'Ucraina orientale raggiunse il volo MH17 della Malaysia Airlines, facendolo precipitare, sarebbe stato lanciato da forze russe. E' la conclusione a cui è giunto il team investigativo internazionale che da quasi quattro anni indaga su quel disastro sulla base di un dettagliato esame di immagini video. La Russia ha sempre negato un suo coinvolgimento. A bordo del volo, diretto dall'Olanda a Kuala Lumpur, c'erano 298 persone, tutte morte.

Era il 17 luglio del 2014 quando il volo Malaysia Airlines 17 decollò da Amsterdam, capitale olandese, per dirigersi a Kuala Lumpur, in Malesia. Il velivolo venne abbattuto da un missile terra-aria mentre sorvolava la zona orientale dell'Ucraina, oggetto in quel periodo degli scontri tra forze armate facenti capo al governo di Kiev e russofoni sostenuti da Mosca. Tutti i 283 passeggeri e i 15 membri dell'equipaggio rimasero uccisi, mentre milizie del Donbass, ucraini e russi si rimpallarono la responsabilità della tragedia.

Fin da subito gli inquirenti si concentrarono però sui sistemi missilistici della contraerea russa, tanto che nel settembre del 2016 per la prima volta i membri del Joint Investigation team tennero una conferenza stampa accusando le forze armate di Mosca. Il capo della polizia olandese, Wilbert Paulissen, dichiarò che l’indagine “ha mostrato che il luogo da cui è stato lanciato il missile era in mano ai ribelli", i quali, tuttavia, non disponevano di sistemi d'arma così sofisticati. Il missile Buk che colpì il volo Mh17 della Malaysia Airlines, secondo gli investigatori, venne portato dalla Russia nei territori del Donbass controllati dai ribelli filorussi. Dall'analisi di alcuni video si notò un convoglio di almeno tre camion che dopo una serie di operazioni si diressero “verso la destinazione finale, una fattoria vicino a Pervomiskly” che “può essere indicata come la zona da cui è avvenuto il lancio”. La conclusione di oggi del team investigativo internazionale ha confermato questa ipotesi.