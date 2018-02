Dovevano essere 66 le persone a bordo del volo di linea della compagnia aerea iraniana Iran Aseman Airlines precipitato nella mattinata di domenica a sud di Teheran dopo la partenza dallo scalo della capitale senza nessun superstite. Come ha reso noto la compagnia, però, le vittime sono 65 perché uno dei passeggeri prenotati non è arrivato in tempo all'imbarco e non è salito a bordo. Per un oscuro segno del destino l'uomo infatti si è ritrovato ad essere l'unico superstite di una tragedia enorme. In un primo momento le autorità locali avevano dato per morti tutti i 60 passeggeri prenotati più i sei membri dell'equipaggio ma solo dopo una verifica successiva si è scoperto che il contrattempo avuto dal passeggero gli aveva salvato la vita

Purtroppo il tragico bilancio del disastro resta ancora provvisorio visto che i soccorritori ancora non hanno raggiunto la zona, un'area montagnosa vicino al villaggio di Samirom, nella provincia di Isfahan. Dopo vari tentativi andati a vuoto a causa del maltempo, gli elicotteri di soccorso hanno individuato alcuni detriti dell'Atr-72 diretto alla città di Yasuj e scomparso dal radar poco dopo il decollo. Al momento però nessuno ha potuto avvicinarsi perché neve e fitta nebbia rendono difficili le operazioni.

"Non abbiamo ancora accesso al luogo dello schianto e quindi non possiamo confermare in modo accurato e definitivo la morte di tutti i passeggeri" hanno spiegato i soccorritori. Al momento le cause dell'incidente sono ignote anche se molti puntano il dito contro l'invecchiamento delle flotte delle compagnie aeree iraniane. Secondo alcuni media locali, l'Atr era in servizio dai primi anni '90 e aveva avuto già problemi ma era stato rimesso in servizio da poco dopo una lunga revisione