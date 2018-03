Doveva essere un centro dove i disabili venivano accuditi amorevolmente ma dietro la facciata di apparente professionalità, si nascondevano in realtà episodi di vessazioni e abusi ai quali venivano sottoposti gli indifesi ospiti. Per questo un sacerdote che gestiva la struttura piacentina da trent'anni è stato condannato in primo grado mercoledì dal Tribunale locale a una pena di due anni e undici mesi di reclusione per maltrattamenti. Una sentenza frutto di un patteggiamento chiesto dagli stessi legali dell'uomo e accolto dal pm Emilio Pisante e dal giudice Gianandrea Bussi.

Il prete 60enne, che attualmente si trova agli arresti domiciliari, era stato arrestato nel novembre scorso dagli agenti della squadra mobile della questura di Piacenza a seguito di una indagine avviata pochi mesi prima e che si era avvalsa anche di telecamere nascoste. A far partire l'inchiesta la denuncia di un ex collaboratore della struttura che da trent'anni a Piacenza accoglie persone con patologie psichiche. L'uomo aveva parlato di continue vessazioni sugli ospiti ed erano scattate le verifiche della polizia. Dopo aver piazzato di nascosto nella struttura le telecamere, gli inquirenti in effetti avevano accertato e documentato alcuni episodi di violenze sui disabili, registrando in particolare comportamenti come schiaffi, insulti e umiliazioni. Elementi che infine hanno fatto scattare le manette per il sacerdote condannato mercoledì e che hanno spinto una familiare di uno dei pazienti maltrattati a costituirsi parte civile per un risarcimento pari a 50mila euro.