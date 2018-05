Il ministro Marianna Madia ha firmato il decreto per sbloccare circa 1900 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. La notizia ha raccolto il parere favorevole dei sindacati, che continuano a spingere però per un "piano straordinario per nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni", nella considerazione che, per dirla con le parole di Serena Sorrentino, della CGIL, "il fabbisogno rimane alto e, allo stesso tempo, le condizioni di lavoro sono sempre più insostenibili, soprattutto per il personale che lavora a contatto con il pubblico".

Lo sblocco riguarda diversi settori della Pubblica Amministrazione, per assunzioni dal 2018 al 2020 cui si potrebbero aggiungere altri 500 posti nei prossimi mesi. Si tratta, dunque, di "assunzioni ordinarie", già pianificate, ma per le quali non erano ancora state reperite le risorse necessarie. Il via libera definitivo permetterà lo sblocco di alcune assunzioni e l'emanazione di una serie di bandi di concorso per la ricerca di personale. Non c'è ancora certezza sulle tempistiche di attuazione, considerando il fatto che ogni amministrazione varerà il proprio piano di assunzioni, con tempi e modalità diverse.

Bisogna ricordare come, solo la scorsa settimana, c'era stato il via libera allo sblocco dei fondi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste dalla legge di bilancio (in quel caso si trattava di personale da impiegare nei ministeri dell'Interno, degli Esteri e della Salute, oltre che di nuovi ingressi INPS).