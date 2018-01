Un 35enne irlandese, padre di quattro figli, si tragicamente si è tolto la vita dopo essere diventato dipendente dagli steroidi che aveva cominciato ad assumere col chiaro obiettivo di diventare più muscoloso in vista del suo matrimonio. Ora la sua vedova ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto anche e soprattutto per fare in modo che tragedie simili non accadono più. Quando Sarita Egan e il suo compagno, Mark hanno fissato un appuntamento per il loro grande giorno, nel luglio 2013, il trentacinquenne ha iniziato a prendere anabolizzanti “per mostrarsi al meglio”. Ma dopo la luna di miele, l’uomo è stato costretto a lottare per liberarsi di quella che era ormai divenuta una dipendenza. Nonostante il supporto dei medici e della sua famiglia, Mark non è riuscita a vincere questa battaglia e nel giugno 2017 si è tolto la vita dopo aver sperimentato diversi episodi di psicosi.

“Mark è stato sempre una persona felice. Si prendeva cura di se stesso, mangiava sano, stava bene. Noi siamo sempre insieme dall’età di 15 anni. Era il mio migliore amico ed era la mia anima gemella. La sua morte è qualcosa che ha devastato la nostra famiglia: Mark mi manca ogni giorno e voglio che le persone conoscono gli effetti duraturi che possono avere gli steroidi", dice Sarita, originaria di Dublino. "Tutti sanno che la cocaina e l'eroina fanno male, ma sembra che per gli steroidi non ci siano avvertimenti di nessun tipo. All'inizio diceva di sentirsi davvero bene: aveva così tanta energia. Il problema è che dovresti prenderli al massimo solo per sei settimane e poi fermarti e fare una pausa, ma lui ha trovato molto difficile questo, perché quando smetti di prenderli ti senti molto stanco, come se fossi malato e avessi nausea" spiega la donna.

“Vederlo soffrire di psicosi è stata la cosa più difficile a cui abbia mai assistito: la prima volta era convinto che ci fosse qualcuno che voleva rapirci tutti. Era così preoccupato che correva per casa convinto che ci fosse qualcuno e non riusciva a capire perché non gli credessi". Ma il giorno dopo, Mark non ricordava cosa fosse successo. Le visite da diversi specialisti purtroppo non hanno risolto il suo problema e alla fine l’uomo si è ucciso. I suoi figli Dean, 11 anni, Ryan, 8, Calum, 5 e Amy di due anni, cresceranno senza un padre. "Se questo può aiutare anche solo una persona, allora so che condividere la sua storia è stato giusto" dice ancora Sarita.