È una tragedia immane quella avvenuta a Chesterfield, in Virginia. Due gemelli di appena quattro mesi sono morti dopo essere stati dimenticati sul sedile posteriore dell'auto dei loro genitori, nella giornata di giovedì scorso, hanno riferito i funzionari al Richmond Times-Dispatch. Le squadre di emergenza hanno risposto ad una chiamata di pronto soccorso nel primo pomeriggio dello scorso 10 maggio al blocco 2400 di Alfalfa Lane. Gli agenti hanno trovato i bambini privi di coscienza all’interno del SUV di famiglia. Sono stati portati al Chippenham Medical Center, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvar loro la vita.

I gemelli sarebbero stati lasciati lì “per un lungo periodo di tempo”, ha spiegato il maggior Frank Carpenter della polizia di Chesterfield, senza riuscire però a spiegare il tempo esatto ai media locali, né la temperatura registrata all'interno dell'auto. La massima segnalata per il 10 maggio nella zona era di circa 30°, secondo il National Weather Service. Il portavoce del vigili del fuoco del Chesterfield Fire & EMS, Jason Elmore, ha dichiarato al Times-Dispatch che erano circa le 14:30 di Giovedì, quando i soccorritori sono stati chiamati sul posto per poi fare la drammatica scoperta. I gemellini – una femminuccia e un maschietto – erano in arresto cardiaco al momento dell’intervento dei medici. Entrambi sono stati dichiarati morti in poche ore, secondo WTVR.

I genitori sono sotto choc, nei loro confronti non sono stati ancora presi provvedimenti giudiziari. "I loro figli erano il suo mondo", ha detto un amico di famiglia. "Erano belli, gioiosi, benedetti", ha detto il vicino prima di scoppiare in lacrime. Altre persone hanno ammesso di essere “troppo sconvolte”, rifiutando di parlare ai media locali della situazione, definendolo l’incidente “solo una terribile tragedia".