Era appena sceso dal treno quando si è accorto di aver lasciato a bordo lo zaino che portava in spalla. Una distrazione come tante ma che avrebbe finito per costargli cara visto che nella borsa c'era un oggetto molto prezioso a cui lui teneva molto. A quel punto il viaggiatore distratto ha pensato che l'unica soluzione era quella di rivolgersi alla polizia ferroviaria e così ha fatto: ha chiamato la polfer spiegando l'accaduto e il treno su cui viaggiava, chiedendo di rintracciare lo zaino con i suoi oggetti preziosi. Gli agenti hanno risposto alla richiesta di aiuto e si sono attivati ma quando hanno recuperato il bagaglio si sono accorti che all'interno era nascosto un chilo di marijuana.

L'episodio nelle scorse ore tra le stazioni di Foligno, dove l'uomo è sceso da un treno proveniente da Roma, e quella vicina di Fabriano dove lo zaino è stato recuperato ed è avvenuta la scoperta. Un rinvenimento per nulla difficile visto che quando gli agenti sono saliti sul vagone per trovare lo zaino sono stati subito insospettiti dal forte odore che proveniva da un pacchetto custodito all'interno. Una volta aperto, hanno trovato un panetto di marijuana da un chilo. Dopo aver constatato il carico illegale, gli agenti hanno aspettato che il 26enne tornasse a reclamare lo zaino e infine lo hanno arrestato. In un primo momento l'uomo, un 26enne nigeriano, ha provato a negare che quello fosse il suo zaino ma le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso proprio mentre saliva sul treno alla stazione di Roma con quel bagaglio sulle spalle. Sono in corso ulteriori indagini per verificare eventuali coinvolgimenti o collegamenti con altre persone.