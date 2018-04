Una diciannovenne scozzese è morta precipitando dal settimo piano di un palazzo a Magaluf, località balneare dell'isola spagnola di Maiorca. Come riportato dai tabloid britannici, la giovane si chiamava Natalie Cormack e da poco si era trasferita lì. A Magaluf aveva trovato lavoro in un bar. Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, l'adolescente sarebbe morta in seguito a un tragico incidente. Pare che la giovane scozzese, tornando a casa dal lavoro, si sarebbe accorta di non avere le chiavi di casa e così avrebbe tentato di entrare nel suo appartamento passando da un balcone. Il corpo ormai senza vita di Natalie sarebbe stato trovato dai vigili del fuoco alla dieci del mattino di venerdì sulla terrazza di un ristorante.

La ragazza aveva dimenticato le chiavi di casa – “Era tornata a casa dal lavoro e non aveva le chiavi per entrare nel suo appartamento. È caduta da una certa altezza mentre cercava di entrare in un altro modo. Stiamo indagando”, è quanto ha riferito un portavoce della polizia. “Stiamo ancora indagando, ma sembra che non avesse le chiavi quando è arrivata a casa. È andata allora nell'appartamento di un amico. Stava salendo sul suo balcone quando è caduta dal settimo piano”, ha aggiunto inoltre un agente della Guardia Civile. Dopo che si è diffusa la notizia della sua tragica morte tanti amici hanno lasciato sui social dei messaggi per la diciannovenne. Le autorità spagnole hanno intanto fatto sapere di essere in contatto con la famiglia della ragazza.