in foto: Giuseppe Ricotta (Youtube).

Trecento euro in cambio di almeno tre numeri vincenti al 10 e Lotto. Si è imbattuto in una vera e propria truffa Giuseppe Ricotta, videomaker palermitano, che ha denunciato attraverso il suo profilo Facebook affinché altre persone non cadano nella stessa trappola. "Mi sono imbattuto in una persona – ha raccontato in un video pubblicato sul social network lo scorso 6 gennaio -, che su un gruppo Facebook, sul quale si vendono cose usate a Palermo, millantava di avere delle combinazioni vincenti per il 10 e Lotto. Immaginando già che fosse una fregatura, l'ho contattata per capire di cosa si trattasse". La risposta del presunto truffatore non si è fatta attendere, stando a quanto riferito da Giuseppe, e gli ha fornito il nominativo di un secondo soggetto, vero detentore delle combinazioni vincenti.

Giuseppe a questo punto ha contattato anche quello che lui definisce "il sedicente stregone", il cui profilo Facebook sembra confezionato ad arte, con nome inventato e foto rubate ad un altro utente. "Quest'ultimo – ha detto ancora nella sua video-denuncia – prima mi ha invitato ad aggiungerlo alle amicizie, così che avrei potuto vedere sul suo profilo le foto di tutte le vincite settimanali ottenute grazie al suo aiuto, poi mi ha detto di avere dei contatti all'interno del sistema Lottomatica, che gli darebbero tre numeri sicuri per la vittoria al 10 e Lotto, in cambio dei quali avrei dovuto sborsare 300 euro, da destinare a queste fantomatiche persone all'interno di Lottomatica, con una ricarica prepagata on shop. Fatto strano, che possano mettere a rischio il proprio lavoro per soli 300 euro". La situazione è apparsa talmente inverosimile a Giuseppe che ha deciso di denunciare tutto sui suoi profili social. E numerosi utenti hanno rivelato di essere stati vittime della stessa truffa, "che va ad intaccare persone disperate e che non arrivano a fine mese", ha continuato ancora il videomaker.

Le minacce: "Togli tutto o diffondiamo i tuoi dati"

Ma non è finita qui. Perché dopo la pubblicazione online del primo video, in cui raccontava cosa gli fosse capitato, Giuseppe è stato contattato ancora una volta dai truffatori, che l'hanno minacciato di rubare dal suo profilo le foto sue e della moglie per utilizzarle su un sito di incontri hard se non avesse immediatamente rimosso dalla Rete quelle immagini. Il tutto documentato da alcuni screen effettuati alle conversazioni e pubblicati sempre sul social network. "Si deve condividere questa truffa – ha concluso – perché tutti possono caderci e invito anche le forze dell'ordine e la polizia postale a intervenire per fermare questi individui , e i media a indagare su questo caso".