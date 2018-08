La scuola si sa è sempre stata un luogo di lavoro molto ambito come dimostrano i tanti docenti precari che si sacrificano per anni migrando da un istituto all'altro nella speranza di avere un giorno una cattedra fissa, ma tra i ruoli ambiti non c'è solo quello di professore e maestro. Ad un concorso per soli dieci posti da bidello, infatti si sono presentati in oltre 3600. Come racconta Il Gazzettino, è quanto accaduto a Mestre, nel Veneziano, dove per un concorso bandito e gestito da Ames, un’azienda partecipata dal Comune, sono arrivate migliaia di domande tra cui moltissime di persone laureate nonostante bastasse possedere il diploma di terza media per parteciparvi. Del resto nonostante la crisi economica sia alle spalla già da qualche tempo si sa che la situazione economica dell'Italia fatica a decollare soprattutto per quanto riguarda l'occupazione.

In effetti ai vincitori verrebbe garantito un impiego a tempo pieno con 1500 euro lordi di stipendio per 36 ore settimanali, cinque giorni su sette per le sedi scolastiche situate sia in centro storico sia in terraferma con weekend libero e ferie. Il profilo richiesto prevede diversi requisiti. Oltre alla licenza media si chiede “buone capacità tecnico-professionali, e in particolare saper fare le pulizie, sanificare gli ambienti, allestire la mensa, distribuire i pasti e saper mantenere un rapporto con gli utenti”. Richiesta infine anche una precedente esperienza di almeno due anni in attività a contatto con l’utenza e un’ottima conoscenza della lingua italiana. La scadenza per presentare le domande era prevista per venerdì 24 agosto alle 12, ma il termine è stato prorogato alle 12 di martedì 4 settembre, quindi le richieste potrebbero anche aumentare.