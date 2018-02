A una settimana dalle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, in televisione non è stato organizzato alcun confronto diretto tra i leader dei vari schieramenti in campo. Sono lontani i tempi di "Braccio di ferro" e degli scontri televisivi tra l'outsider Berlusconi e il veterano Achille Ochetto, ormai da anni i politici sembrano rifuggire gli scontri televisisi diretti. Con una nota pubblicata sul Blog delle Stelle, questo pomeriggio il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha spiegato per quale motivo si sia finora rifiutato di fare confronti televisivi con gli avversari: "Mi chiedono perché non faccio confronti con gli altri candidati premier. Io mi chiedo chi siano gli altri candidati premier! Voi li conoscete? Proviamo a capire questa truffa ai danni dei cittadini perché finora gli unici che hanno presentato un unico programma e un unico candidato premier siamo noi del MoVimento 5 Stelle. Nel centrodestra c'è Berlusconi, che però è ineleggibile quindi non può essere lui. Salvini dice che sarà lui e anche Meloni dice che sarà lei, ma Berlusconi dice che non sarà nessuno di loro due", scrive Di Maio.

"Il centrosinistra è nel caos assoluto. Renzi è il segretario del partito, ma gli impediscono di dire esplicitamente che sarà lui il candidato premier perché in quel modo il Pd andrebbe sotto il 10%, non solo sotto il 20%. Sarà Gentiloni? Sarà la Lorenzin? Non si sa. Non vogliono dirlo. Non lo dicono perché la verità è che vogliono fare i soliti inciuci dopo il voto alla faccia dei cittadini che gli hanno dato fiducia pensando che fossero due cose diverse e invece sono la stessa cosa. Votare centrosinistra o centrodestra è la stessa cosa. Penseranno sempre ai fatti loro e non agli interessi dei cittadini", prosegue il capo politico del Movimento 5 Stelle.

"Da una parte c'è il MoVimento 5 Stelle che ha un unico candidato premier su cui il popolo può scegliere e potrete scegliere anche sulla squadra di governo che presenterò la settimana prossima. Dall'altra parte ci sono forza Italia e PD insieme che vogliono mettere un altro premier senza nessuna investitura popolare. Non permettetelo. Non votateli. In quest'ultima settimana vi prometteranno di tutto, come sempre, anche il contrario di quello che hanno fatto in parlamento. Non credete a una parola di quello che diranno in questa settimana. Votate per dare una bella lezione a chi vi ha sempre fregato nonostante i proclami elettorali. Votate chi è sempre stato coerente, non vi ha mai preso in giro e ci ha sempre messo la faccia. Votate chi avete visto sul territorio!".