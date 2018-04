Non è tardata ad arrivare la replica di Luigi Di Maio all'intervista con la quale Matteo Salvini aveva rilanciato la necessità di un accordo di programma fra il MoVimento 5 Stelle e l'intera coalizione di centrodestra, chiedendo però a Silvio Berlusconi di abbandonare i suoi propositi di alleanza con il Partito Democratico. Il leader del M5s, invece, non ha alcuna intenzione di far cadere il veto nei confronti del Cavaliere, ricordando che "l'offerta" di una tavolo di concertazione per la stesura di un contratto di governo per la formazione di una maggioranza che faccia partire la legislatura è limitata alla sola Lega.

Spiega Di Maio, oggi atteso in Valle d'Aosta per una iniziativa elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali: "Capisco che ora Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma noi non possiamo starci. Perché da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento, non è certo da lì che può prendere vita un governo di cambiamento. Con Berlusconi sarebbe possibile solo un governo ammucchiata e per noi questo film non può esistere".

Dichiarazioni che verranno dunque analizzate nel vertice di centrodestra in programma fra poche ore a Roma, quando Salvini, Berlusconi e Meloni concorderanno la linea da tenere nel secondo giro di consultazioni programmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Come noto, infatti, i leader del centrodestra hanno deciso che questa volta andranno al Quirinale con una delegazione unitaria, spiegando la loro proposta di uscita dalla crisi al Presidente della Repubblica.