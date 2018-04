Torna a parlare Luigi Di Maio che, alla vigilia della settimana che vedrà l'avvio delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, sceglie il blog delle stelle per tornare sulle proposte programmatiche del MoVimento 5 Stelle. In particolare, il leader grillino si concentra sulle misure in campo fiscale, lanciano l'idea del "fisco equo e digitale per la qualità della vita degli italiani". Di Maio parte dalla considerazione della farraginosità e complessità degli adempimenti fiscali di base per i cittadini, che portano anche un notevole costo nelle tasche di lavoratori e imprenditori. Si legge sul blog ufficiale del M5s: "Sempre maggiori adempimenti e sempre maggiori costi a fronte di risultati molto contraddittori sul recupero dell’evasione. Solo per la comunicazione Iva oggi imprese e lavoratori autonomi devono soddisfare 8 adempimenti annui. Il fisco è diventato un rischio d’impresa in piena regola, che allontana onesti contribuenti ed investitori".

La soluzione è individuata implementando alcune misure prese in questi ultimi anni, ovvero il fisco digitale, "con la fatturazione elettronica che andrà estesa, seppur progressivamente e con una adeguata sperimentazione, anche tra privati senza digitalizzare la burocrazia e garantendo la semplicità di utilizzo dello strumento". Si tratterebbe di un passaggio essenziale, per arrivare a centrare quello che è il primo obiettivo del MoVimento 5 Stelle: l'abolizione di fatto, non solo di nome del "folle sistema Equitalia".

Spiega Di Maio: