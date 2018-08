Luigi Di Maio non ci sta e contesta la presa di posizione della Commissione europea, espressa questa mattina dal commissario al Bilancio Ue Ghunter Oettinger nell'ambito di un'intervista concessa a Die Welt. Da giorni lo scontro tra Ue e governo italiano è infiammato: il vicepremier Di Maio ha dichiarato che in mancanza di aiuti in relazione alla questione migratoria e all'accoglienza dei richiedenti asilo da parte dell'Europa, l'Italia avrebbe smesso di erogare i contributi economici dovuti all'istituzione in virtù dell'appartenenza del Belpaese all'Unione europea.

A stretto giro, il commissario Oettinger ha ricordato a Di Maio che l'Italia non versa 20 miliardi all'anno all'Europa (sarebbero circa 3, al netto dei contributi che ritornano al Belpaese) e che un eventuale stop ai versamenti avrebbe comportato delle sanzioni perché costituirebbe una violazione dei trattati internazionali siglati dall'Italia.

"Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione… La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha detto dal Cairo, dove si trova in missione istituzionale, il vicepremier Luigi Di Maio.

"Le dichiarazioni di questi giorni – ha proseguito – sono ancora più ipocrite perché non li avevamo sentiti per tutti i giorni della crisi Diciotti e adesso si fanno sentire quando hanno capito che l'Italia rischia di non dargli più miliardi di euro".