L'attenzione delle forze politiche è ovviamente concentrata sulla gestione del risultato venuto fuori dalle elezioni del 4 marzo, che, oltre a non aver consegnato a nessuna coalizione o partito la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento, sembrano aver messo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte a un quadro complicatissimo. Mentre si discute su possibili alchimie per la formazione del nuovo Governo, intanto, sia Salvini che Di Maio, i veri vincitori della competizione elettorale, rivendicano l'opportunità di ricevere l'incarico dalle mani del Capo dello Stato.

Oggi tocca a Luigi Di Maio rilanciare la possibilità di un esecutivo 5 Stelle, con un lungo post pubblicato sul BlogdelleStelle. "Noi non abbiamo a cuore le poltrone, abbiamo a cuore che venga fatto ciò che i cittadini attendono da 30 anni e che ci hanno dato il mandato di realizzare con oltre il 32% di consenso", spiega il leader del MoVimento, mettendo nero su bianco i primi punti che intende realizzare

Abbiamo messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini che vuol dire eliminazione della povertà (con la misura del Reddito di Cittadinanza che è presente in tutta Europa tranne che in Italia e in Grecia), una manovra fiscale shock per creare lavoro, perché le tasse alle imprese sono le più alte del Continente, e finalmente un welfare alle famiglie ricalcando il modello applicato dalla Francia, che non a caso è la nazione europea dove si fanno più figli, per far ripartire la crescita demografica del nostro Paese. La nostra attenzione sarà massima anche su altri fronti come quello della lotta alla corruzione, dell'eliminazione della burocrazia inutile con 400 leggi da abolire, del rispetto dell'ambiente.

Come raggiungere questi obiettivi? La strada è quella del "dialogo con tutti", per ottenere il via libera in Aula