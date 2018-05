L’ex deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è pronto a tornare in Italia, dopo il suo viaggio negli Stati Uniti che durerà qualche mese, per ricandidarsi alle prossime elezioni. La conferma è arrivata da un post su Facebook pubblicato dallo stesso esponente pentastellato, ormai in procinto di partire insieme alla compagna e al figlio. “Quasi pronti”, si legge al centro della foto pubblicata da Di Battista su Facebook, nella quale si vedono tanti scatoloni e le gambe del piccolo figlio della coppia. E nel suo lungo post Di Battista lancia anche un importante messaggio in vista di un possibile ritorno al voto. Spiegando che “difficilmente si voterà prima dell’estate”, annuncia anche che “non appena ci dovesse essere una data certa tornerò in Italia perché voglio insegnare a mio figlio ad essere libero ma anche a credere e lottare per le proprie idee”.

L’annuncio della candidatura di Di Battista arriva attraverso un post che doveva avere però un altro significato, come spiega lo stesso ex deputato pentastellato: “Ieri sera avrei voluto pubblicare questa foto. L'ha scattata Sahra, la mia compagna, nel salotto di casa. Sono scatoloni e in alto a destra c'è colui che ci ha rivoluzionato la vita. Questo abbiamo fatto ieri prima che la situazione politica precipitasse: scatoloni su scatoloni. Abbiamo lasciato casa e abbiamo fatto gli zaini. Quello di Andrea, piccolino, ce l'ha regalato Luigi per il suo battesimo. Ogni volta che guardo mio figlio mi viene voglia di lottare e mi viene ancor più voglia di dare spazio alla mia libertà. Domani mattina la famiglia Di Battista partirà, il biglietto è fatto e abbiamo pensato alle prime tappe. Abbiamo anche scelto il nome del progetto: ‘L’orizzonte lontano’. Forse solo uscendo per un po' dalla città si riesce a vedere l'altezza delle sue torri. Per un po’…”.

Di Battista continua a spiegare che aveva “altri piani per la vita”. “Non ho mai pensato di ricandidarmi prima di l'altro ieri – argomenta -. Al contrario pensavo di poter fare politica attiva ma fuori dalla istituzioni: studiando, scrivendo, suggerendo idee e proposte. Poi, ancora una volta, alcuni ipocriti che hanno l'arroganza di sentirsi gli unici in diritto di gestire le nostre vite mi hanno fatto cambiare idea. Partirò domani, ma tornerò non appena ci dovesse essere bisogno di me. Ieri ho parlato con Luigi e gli ho detto tutto questo. Vado a lavorare, torno, per intenderci, a fare il lavoro che facevo prima di entrare in Parlamento. Lo voglio fare e lo devo anche fare avendo oltretutto responsabilità da padre”.

Infine, un p.s., nel quale l’ex deputato M5s annuncia che questa sera sarà ospite in tv, durante la trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber, e racconterà “alcune cose che non sono state ancora raccontate”. Il messaggio di Di Battista è eloquente: “L’impuntatura sul Prof. Savona, come la chiama qualcuno, è una totale bugia. Stasera vi dirò perché”.