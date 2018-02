Il deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista torna all’attacco di Berlusconi sulla sentenza Dell’Utri e afferma nuovamente che il leader di Forza Italia “ha pagato Cosa Nostra”. Stavolta, però, Di Battista aggiunge un ulteriore particolare e fa riferimento a come le sue frasi vengano interpretate e magari strumentalizzate perché “questo è un Paese abbastanza ipocrita”. “Se io dicessi ‘cazzo, Berlusconi ha pagato Cosa Nostra’, c’è qualcuno che si potrebbe scandalizzare per il cazzo”, afferma l’esponente pentastellato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su RaiUno.

Negli scorsi giorni Di Battista è stato ad Arcore dove ha letto la sentenza Dell’Utri davanti alla villa in cui il leader di Forza Italia risiede. Fazio sottolinea, però, che Berlusconi ha querelato Di Battista per la sua affermazione su Cosa Nostra. Di Battista risponde: “Aspetto che quereli la Cassazione. La magistratura ha già deciso, Dell’Utri fece da intermediario. Io non ho mai detto che Berlusconi è condannato, ho detto che ha pagato Costa Nostra e per me è intollerabile”.

Di Battista torna poi sulla lettura della sentenza davanti casa di Berlusconi ad Arcore e racconta come lui avrebbe voluto che quel gesto lo avesse fatto, prima di lui, qualche esponente del Pd: “Un tempo, quando votavo Pd, speravo che un esponente del Partito Democratico facesse un’azione del genere, invece è toccato a noi farlo”.

Solo pochi giorni fa Di Battista è stato al centro delle polemiche per aver detto che gli italiani sono “molto, molto rincoglioniti”. E proprio a questo sembra riferirsi Di Battista quando afferma “se io dicessi ‘cazzo, Berlusconi ha pagato Cosa Nostra’, c’è qualcuno che si potrebbe scandalizzare per il cazzo”.