L’ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, torna a ragionare secondo categorie a suo parere “sorpassate” e sostiene che la manovra che il governo si appresta a varare dopo l’approvazione della nota di aggiornamento al Def sarà di sinistra. Anzi, sarà “forse la manovra più di sinistra degli ultimi 30 anni”. Di Battista, inoltre, annuncia che la sua presenza in Italia per girare nelle piazze, in caso di necessità, per spiegare la manovra agli italiani. L’ex deputato M5s poi attacca: “Il deficit si è sempre fatto per ridare quattrini alle banche, ora qualcuno si incazza perché lo si fa per dare denari all’economia reale”. Inoltre, secondo Di Battista, “una manovra del genere non si sarebbe potuta fare con il Pd. Con il Pd non si sarebbero potuti eliminare i vitalizi, l’aereo di Stato di Renzi, intervenire contro il gioco d’azzardo”.

Di Battista chiede il sostegno popolare ora che verrà varata la manovra con un post su Facebook: “Abbiamo bisogno di tutto il sostegno popolare possibile. Dagli editori di quei giornali che rispondono più ai Rothschild che ai lettori è partito l’ordine rivolto ai sicari della libera informazione: ‘dividete il Popolo italiano come avete sempre fatto’. Adesso spetta al Popolo ignorarli, spetta al Popolo smettere di leggerli, spetta al Popolo incartare un pezzo di caciotta con le prime pagine di questi giornali morenti. Ho letto che Luigi ha detto che se necessario andremo a spiegare la manovra nelle piazze d’Italia. Lui e voi sapete che in tal caso ci sarei anche io”.

Di Battista torna poi alla questione del deficit al 2,4% e al conflitto con l’Ue: “Credete davvero che il problema per i soliti burocrati europei sia un deficit al 2,4%, un deficit in linea se non addirittura più basso di quelli decisi dagli ultimi governi? Ma per favore. Il problema è quello che si fa con quei soldi. State tranquilli che se Luigi Di Maio avesse dichiarato: ‘facciamo un po’ di deficit in più per garantire alle banche d’affari maggiore sicurezza’ nessuno avrebbe storto il naso nei palazzi che contano. Ma dato che il deficit al 2,4% serve per dare ossigeno all’economia reale e non alla finanza, vero partito unico a livello mondiale, eccole le dichiarazioni dei campioni di terrorismo mediatico”.

E continua: