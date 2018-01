Un aereo della United Airlines in volo da Chicago a Hong Kong con 245 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare in Alaska a causa di una emergenza molto particolare. Ovvero una “emergenza toilette” che era stata provocata da un passeggero che a quanto pare ha sporcato entrambi i bagni dell’aereo con le feci, spalmate dappertutto. “Abbiamo ricevuto notizie di un passeggero che aveva devastato due bagni con i suoi escrementi”, è quanto ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto di Anchorage, Joe Gamache, come riportano i media americani. La compagnia aerea United Airlines ha confermato di avere effettuato un atterraggio ad Anchorage a causa della devastazione di due toilette, peraltro senza apparenti motivazioni.

Il passeggero sotto accusa è un ventiduenne vietnamita – Il passeggero che ha costretto il pilota a compiere un atterraggio d’emergenza è un giovane di ventidue anni di origine vietnamita che vive negli Stati Uniti. Ad Anchorage il passeggero sotto accusa ha trovato ad aspettarlo la polizia. Da quanto emerso, il passeggero-vandalo non ha minacciato nessuno né ha avuto un comportamento violento con il personale di bordo e la polizia lo ha descritto come “collaborativo”. L’uomo è stato fatto scendere dall'aereo senza le manette ed è stato portato in ospedale per una serie di controlli sulla sua salute mentale. Agli altri 244 passeggeri costretti allo scalo non previsto in Alaska è stata pagata una stanza in hotel per trascorrere la notte.