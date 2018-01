Un detenuto di un penitenziario di Wakefield, nel West Yorkshire, nel Regno Unito, si è tagliato il pene ed ha quasi rischiato di morire dissanguato dopo aver assunto la droga Spice, una delle sostanze stupefacenti più pericolose e potenti Stando a quanto riferisce il Daily Star Sunday, il detenuto, ha 30 anni, dovrà ora trascorrere le prossime settimane in ospedale. Il giovane si è evirato utilizzando un coltello artigianale, realizzato molto probabilmente con un banalissimo pezzo di metallo affilato. A quanto pare la presenza di Spice nel carcere inglese è un problema assai rilevante: oltre al trentenne che si è evirato, infatti, ce ne sono stati altri che si sono provocati gravi ferite mordendosi la lingua e sfigurandosi.

Cosa è la droga Spice.

La droga Spice sta pian piano prendendo piede anche nel nostro paese: si tratta di una sostanza sintetica, un mix di erbe i cui effetti ricordano quelli della cannabis, ma le cui conseguenze sulla salute sono di gran lunga peggiori. La sostanza viene inalata, in alcuni casi può essere aggiunta alla marijuana o bevuta come fosse un'infuso di tè. Per quanto possa apparire come un normale spinello in realtà la Spice ha effetti molto più potenti e soprattutto dannosi. L'aggiunta di sostanze chimiche però è ciò che la rende diversa: la Spice lega con i recettori con cui lega il THC, ma in maniera più forte provocando un'esperienza più potente che può avere conseguenze imprevedibili. Le conseguenze peggiori del consumo di Spice riguardano la comparsa di battito accelerato, vomito, agitazione, confusione e allucinazioni, ma anche pressione alta, ischemia e, nei casi più gravi, attacco di cuore.