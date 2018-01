"Destination Norway" non è il proposito di chi si prepara ad una vacanza in Norvegia – non solo, almeno -, ma il nome di un evento che porterà nel paese scandinavo diversi nostri connazionali. Pubblicizzata dalla rete Eures delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, la selezione è finalizzata ad individuare chef, pizzaioli, camerieri, panettieri, baristi e receptionist, passando prima di tutto per l'evento di giovedì 1 febbraio 2018 a Bologna e Venezia dalle 10.00 alle 15.30. Per candidarsi è necessario inviare il cv in inglese a katia.cere@cittametropolitana.bo.it per le rete Eures dell'Emilia-Romagna o registrarsi all'evento per la rete del Veneto. Suggeriamo in ogni caso di visionare l'annuncio e i dettagli sulle posizioni professionali aperte.

All'evento saranno presenti i consulenti Eures e i datori di lavoro. I requisiti richiesti sono 1) conoscenza della lingua inglese livello B2 per tutti i profili, tranne per il receptionist per il quale si chiede un C1; 2) titolo professionale inerente e, 3), esperienza pregressa nel ruolo. I salari sono tutti compresi tra 15 e 18,5 euro all'ora, ai quali viene spesso aggiunto anche l'alloggio condiviso. Per informazioni è possibile scrivere a eures@cittametropolitana.ve.it. Le candidature saranno chiuse il 29 gennaio.