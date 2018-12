Laura aveva appena 31 anni quando le fu rimosso il seno destro dopo una diagnosi di cancro. Dopo aver sconfitto la malattia, due anni dopo, ha dovuto rimuovere anche l'altro seno e ha deciso di avviare una operazione di ricostruzione delle mammelle, ma qualcosa è andato storto. La donna ha iniziato ad avere una pesante reazione allergica al suo impianto tanto da costringerla a rimuovere le protesi. Una condizione già pesante per lei ma esasperata dai continui commenti e derisioni dei maschi a cui ora ha deciso di dire basta con una decisione inattesa: postare la sua foto in topless

"Mi fa ridere il fatto che alcune persone pensano che il mio periodo di massimo splendore fosse quando indossavo una faccia piena di trucchi, capelli perfetti, abiti sexy, reggiseni imbottiti, cioè per l'approvazione di qualcun altro. Dopo quello che ho passato invece ora sono più forte e capace, mi alzo per quello in cui credo. Mi allontano da persone o situazioni che mi mettono a disagio e indosso ciò che mi fa sentire felice, non sexy". "Dopo aver dovuto amputare il mio seno due volte per malattia, ho imparato ad apprezzare il mio corpo esattamente così com'è " ha concluso la 37enne britannica.