La mostra Dentro Caravaggio, aperta al Palazzo Reale di Milano dal 28 settembre 2017, la cui chiusura era prevista per domenica 28 gennaio, viene prorogata sino a domenica 4 febbraio 2018. La decisione, visto l’esito straordinario della rassegna, visitata finora da oltre 320.000 presenze, e l’ancora vastissima richiesta di accesso, è stata presa congiuntamente dalla Direzione di Palazzo Reale e dal produttore MondoMostre Skira per consentire al maggior numero possibile di aspiranti visitatori di non perdere la mostra più importante dell’anno.

L’esposizione sarà aperta nella settimana di proroga dal 29 gennaio al 4 febbraio tutti i giorni dalle 9.30 alla mezzanotte, tranne lunedì 29 gennaio, in cui sarà aperta dalle 13.30 in poi. Nella settimana di proroga l’ingresso sarà consentito solo ai singoli visitatori non prenotati, quindi non vi sarà accesso per gruppi e possessori di biglietti open, né sarà possibile effettuare prenotazioni. La direzione consiglia di scegliere le fasce serali, meno affollate delle diurne. La Biglietteria chiude un’ora prima quindi l’ingresso è consentito sino alle 23.

Venti opere tra le più belle di Caravaggio, accompagnate da un'indagine radiologica che spiega al computer la genesi e la preparazione di ciascun dipinto. È la mostra "Dentro Caravaggio", la personale realizzata da Comune di Milano e MondoMostre Skira con la collaborazione di Gruppo Bracco e Intesa Sanpaolo e in programma fino al 28 gennaio 2018 al palazzo Reale di Milano. Un percorso che racconta la maturazione artistica di Michelangelo Merisi partendo dai lavori d'esordio fino a quelli dipinti in età adulta, arricchiti da dettagliate informazioni riportate nei pannelli video dietro a ogni quadro.