Stava lavando i denti in bagno insieme alla sorella maggiore quando ha avuto un malore. Ha perso i sensi e le sue labbra sono diventate blu: non c'è stato nulla da fare per salvare Denise Saldate, 11 anni di West Covina, in California, Stati Uniti, morta soffocata probabilmente a causa di una reazione allergica che le ha provocato un dentifricio a base di latte, a cui la bambina era intollerante. È stata la mamma Monique Altamirano a raccontare alla stampa locale la tragedia che ha colpito la loro famiglia: "Denise era con la sorella di 15 anni, che ha cominciato ad urlare quando ha visto che non riusciva a respirare. Quando sono entrata in bagno era già cianotica. Ho chiamato i soccorsi e le ho praticato delle compressioni toraciche ma è stato tutto inutile". Era il 4 aprile scorso quando è andata in choc anafilattico: trasportata in ospedale, è morta dopo due giorni in cui i medici hanno tentato tutto il possibile per salvarla.

Sotto accusa il nuovo dentifricio che il dentista avrebbe prescritto proprio il giorno della tragedia alla piccola per sbiancare i tenti e che le avrebbe "letteralmente tolto l'ossigeno". La famiglia di Denise ha voluto rendere nota la notizia della morte improvvisa della bambina per spingere le persone a essere più attente nel leggere le etichette dei prodotti che vengono utilizzati, dentifrici compresi. I suoi genitori non si sono accorti che tra gli ingredienti del prodotto c'era anche il latte, a cui la piccola era allergica da quando aveva un anno d'età. Erano sempre stati molto attenti a ciò che Denise mangiava, anche e soprattutto a scuola, dove tutti i suoi insegnanti erano stati informati dei rischi che avrebbe potuto correre se avesse mangiato latticini. "Non consideratevi mai troppo cauti – hanno detto la mamma e il papà -, oppure pignoli se volete sapere esattamente cosa un determinato prodotto contenga. Siate sicuri di ciò che date ai vostri figli, specialmente se hanno allergie gravi". Una pagina sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe ha raggiunto quota 18mila dollari in memoria dell'11enne per sensibilizzare le persone sul problema delle allergie alimentari.