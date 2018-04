Due persone adulte e due minori sono ricoverati da diverse ore al Policlinico Sant'Orsola di Bologna dopo essere arrivati al pronto soccorso accusando svariati malesseri che hanno portato poi alla diagnosi di Dengue. Nessun contagio in Italia però. Si tratta infatti di membri di due gruppi familiari che avevano partecipato insieme a una vacanza alle Maldive. Proprio durante il soggiorno nel Paese tropicale i quattro avrebbero contratto il virus Dengue, accusando poi i primi sintomi al ritorno nel nostro Paese. I quattro si sono presentati in ospedale nel fine settimana accusando febbre alta e mal di testa, poi, visto il viaggio in uno dei paesi a raschio, i medici aveva ordinato gli esami clinici che infine hanno confermato i sospetti.

I due gruppi familiari infatti avevano soggiornato in una casa per turisti all'interno di un villaggio delle isole. I due adulti sono ricoverati ora nell'Unità operativa di Malattie infettive, mentre i due minori sono assistiti nell'Unità operativa di Pediatria d'urgenza dello stesso ospedale bolognese. Al momento sono sotto monitoraggio clinico-laboratoristico ma fortunatamente sono stati presi subito in cura e tutti presentano buone condizioni generali. Come riferisce una nota del Sant'Orsola, le loro condizioni generali al momento son buone e non destano particolari preoccupazioni.