Decapitato, fatto a pezzi e nascosto all'interno di due valige messe nel bagagliaio di un'auto, parcheggiata a bordo strada in una zona residenziale. Così è stato ritrovato il corpo senza vita di Sara Zghou, 28enne attrice e modella statunitense, molto conosciuta nella sua zona dove una morte così orribile appare senza senso. La stessa polizia ammette che attorno al caso ci sono molti più oscuri, in particolare rimane il mistero sul movente dell'afferrato delitto e del tentativo di occultamento del cadavere. L'orribile ritrovamento risale a giovedì scorso quando il cadavere senza testa e smembrato della 28enne è stato rinvenuto in un'auto scura ad Aloha, nello stato dell'Oregon .

Ad allertare la polizia sarebbe stata una chiamata anonima che informava della presenza di un cadavere in una macchina. In poco tempo gli agenti hanno localizzato a vettura e scoperto il cadavere che poi è stato identificato come quello della modella 28enne . Dai successivi accertamenti investigativi si è risaliti al presunto responsabile, un uomo con cui la donna sembra avesse una relazione. La stessa sera infatti la polizia ha arrestato un uomo la cui identità non è stata resa nota e che avrebbe tentato anche il suicidio poco prima di essere fermato. il presunto killer infatti è stato trovato con la gola e i polsi tagliati riverso in un burrone nei boschi mentre chiedeva aiuto. Trasportato in ospedale e ricoverato, le sue ferite non sarebbero mortali. Resta da capire cosa abbia spinto l'uomo a compiere un delitto così efferato contro una donna che lascia anche un bambino e descritta da tutti come "divertente, gentile e amichevole".